Украинцы за год удвоили сумму дохода в декларациях
Источник: Корреспондент.net
В первом квартале текущего года украинцы задекларировали 24 миллиарда гривен доходов, что на 97% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает пресс-служба ГФС.
Количество поданных деклараций на начало апреля 2019 составило 201,3 тыс. Это на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года.
Больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде: унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн ), иностранных доходов (1,1 млрд грн).
Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.
Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.
При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм - по сравнению с первым кварталом прошлого года - на Закарпатье (327%), Донецкой (274%), в Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.
В ГФС напомнили, что до завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году, осталось несколько недель. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.