Украинцы за год удвоили сумму дохода в декларациях

Сумма НДФЛ к уплате в этом году - 577 млн грн, или 17,8% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате 85 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Количество поданных деклараций на начало апреля 2019 составило 201,3 тыс. Это на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года.

Больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде: унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн ), иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.

При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм - по сравнению с первым кварталом прошлого года - на Закарпатье (327%), Донецкой (274%), в Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

В ГФС напомнили, что до завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году, осталось несколько недель. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.