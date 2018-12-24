Украинцы завалили "евробляхами" поселок Убля

Источник: Корреспондент.net

В словацком поселке Убля возле границы с Украиной владельцы автомобилей на еврономерах продолжают массово бросать свои транспортные средства.

За первые две недели декабря украинцы оставили в приграничном поселке более ста автомобилей и их количество продолжает расти.

Сельский голова Надежда Серкова рассказала, сейчас авто без присмотра можно увидеть повсюду - и непосредственно возле КПП, и в любом месте, где их можно припарковать.

"Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник", - заявила Серкова, отметим, что планирует обратиться к областному руководству.

Она посоветовала местным жителям не разрешать парковать машины в своих дворах и садах. При этом Серкова заявила, что не позволит вывозить авто на свалку или за пределы деревни без разрешения хозяев.