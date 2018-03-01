Украине не хватает газа из-за холода и отказа "Газпрома" увеличить поставку

Источник: Українські новини

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предлагает ввести на 3-4 марта ограничение на потребление газа в Украине из-за отказа компании "Газпром" (Россия) в его поставках.

Об этом заявил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українські Новини.

Он добавил, что дефицит газа составляет около 10 млн куб. м в сутки из-за низких температур и действий "Газпрома".

"Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ европейского направления по достаточно высоким ценам, но все эти счета будут выставлены "Газпрому" за несоблюдение условий контракта, но мы ожидаем, что приблизительно 10 млн куб. м в сутки будет ожидаемым дефицитом, которые на данный момент мы перекрыть не можем", - заявил Коболев.

По его словам, этот дефицит необходимо перекрыть в период с 1 по 4 марта, потом ожидается потепление и потребление снизится к стандартному уровню.

"Есть план действий, утвержденный приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 2 ноября 2015 года. Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, имеющие альтернативные виды топлива, переходят на альтернативные виды, и приходится работать с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа приблизительно на 5-10%", - добавил он.

Коболев предложил Минэнерго запустить данный план в действие с 3 марта.

"На 2 марта ресурс газа у нас покупается, он относительно дорогой, но мы его перекроем. Суббота-воскресенье - эта та зона риска, за которую мы переживаем", - резюмировал Коболев.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook написала, что сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в который раз доказывает свою недоброчестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", - сообщила она.