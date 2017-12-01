Найти

01.12.2017

Украине придется одолжить 474 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

Кабинет Министров оценивает необходимый размер заимствований в государственный бюджет в 2018-2019 в 473,5 млрд гривен. Об этом идет речь в проекте среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2017-2019. 

Как отмечается, потребность в заимствованиях в общий фонд государственного бюджета на 2017-2019 годы составляет около 174,8 млрд гривен в 2017, 214,9 млрд гривен в 2018 году и 258,6 млрд гривен в 2019.

Для финансирования доступны внутренние и внешние источники.

Кабмин считает, что основная ликвидность на внутреннем рынке сконцентрирована в банковской системе, поэтому именно банки являются основными внутренними инвесторами в государственные ценные, бумаги.

По состоянию на 1 января 2017 ликвидность банковской системы составляла 119,3 млрд гривен.

Кроме того, ожидается рост объема вложений в ОВГЗ страховых, компаний и негосударственных пенсионных фондов, но прогнозное влияние указанного фактора на структуру спроса на ОВГЗ по мнению правительства незначителен.

Кабмин считает, что самым дешевым доступным внешним ресурсом являются средства международных финансовых организаций и официальных, кредиторов.

"Такое кредитование на льготных условиях предусматривает выполнение заемщиком определенных условий. На 2017-2019 годы для Украины доступными являются два транша третьего пакета макрофинансовой помощи ЕС, один из которых получен в апреле 2017 года в сумме 600 млн евро. Также возможно привлечение средств займов на проведение политики развития Всемирного банка и официальных кредиторов", - сказано в проекте.

Также наиболее распространенным рыночным инструментом внешних займов является выпуск евробондов.

"Украина как самостоятельный заемщик не выходила на внешние рынки капиталов с 2013 года, поэтому важно обеспечить постоянный доступ Украины к рынку. Выпуск евробондов может осуществляться как в иностранной валюте, так и с привязкой к национальной валюте, что позволит привлечь иностранных инвесторов избегая валютного риска. При этом необходимым условием является наличие спроса иностранных инвесторов на такие инструменты", - сказано в проекте.

Новости раздела
Украина
01.12.2017
Украинцы стали чаще ездить в Польшу
Количество украинцев, пересекающих польскую границу, выросло на 18%.
Украина
30.11.2017
Апелляционный суд решил арестовать директора сгоревшего лагеря "Виктория"
Пожар в лагере "Виктория"
Украина
30.11.2017
ГПУ намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ в провокации и даче взятки
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко
Украина
30.11.2017
Во Львове прокуратура передала в суд дело продавщицы рыбы, отравившей более 70 человек
Женщина готовила копченую скумбрию в гараже с нарушением санитарно-эпидемиологических правил
Украина
30.11.2017
ГПУ отрицает, что Межигорье вернули государству
Здания на территории резиденции до сих пор принадлежат фирме Януковича.
Украина
30.11.2017
Порошенко подписал закон, упрощающий торговлю с ЕС
Украина сможет усилить торговые связи и экономическую интеграцию с ЕС.
Украина
29.11.2017
Жестокое избиение украинской судьи: потерпевшая раскрыла скандальные детали
Украинская судья Лариса Гольник связывает свое избиение с городским головой Полтавы
Украина
29.11.2017
Саакашвили выступил с громким заявлением о планах Порошенко по его аресту
Украина
29.11.2017
В Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранителями, зажгли фаеры и дымовые шашки
Возле здания Министерства внутренних дел произошли столкновения
Украина
29.11.2017
В Украине запретили анонимную мобильную связь и интернет
Документом расширены способы регистрации абонентов, в частности путем внедрения дистанционной регистрации
Украина
29.11.2017
В Украине отменили госрегистрацию сериала "Сваты"
Кроме этого, прокатные удостоверения на показ фильма признаны недействительными
Украина
29.11.2017
В Минске договорились обменяться пленными
Конкретную дату обмена пока не согласовали.
Украина
29.11.2017
Украина получит от Литвы оружия на 2 млн евро
Литва передаст в основном автоматы Калашникова и патроны к ним.
Украина
28.11.2017
Дочь Корнета сменила имя в соцсетях и открестилась от отношений с отцом
Украина
28.11.2017
Киевсовет призвал парламент отменить бесплатный проезд для депутатов
За соответствующее решение проголосовал 91 депутат
Украина
28.11.2017
В Украине начинается продажа новогодних елок: Названа цена
По Украине средняя цена елки составляет около 60 грн за погонный метр
Украина
28.11.2017
Столичная прокуратура направила в суд дело об убийстве Бузины
В убийстве подозревают двух человек, их задержали вскоре после совершения преступления
Украина
28.11.2017
В Украине существенно выросла реальная зарплата
Госстат обнародовал данные за октябрь.
Украина
27.11.2017
Кремлю не нужны идейные идиоты: в Украине оценили вероятность свержения главаря ДНР Захарченко
Вероятно ли свержение Захарченко
Украина
27.11.2017
Зима в Украине может побить рекорды: когда придут морозы и чего ждать на Новый год
Прогноз погоды с декабря по февраль
Украина
27.11.2017
Суд арестовал сторонника Саакашвили Литвиненко
Суд арестовал экс-бойца батальона ОУН Литвиненко
Украина
27.11.2017
В полиции рассказали детали ограбления с участием сына нардепа Попова
Богдан Попов вместе с соучастником вынес из магазина 2500 гривен
Украина
27.11.2017
Задержанному в Белоруссии украинскому журналисту Шаройко выдвинули обвинение в шпионаже
Шаройко обвиняют в шпионаже
Украина
27.11.2017
В Украине сократились долги по зарплатам
Общая сумма задолженности снизилась на 0,4%.
Украинцы стали чаще ездить в Польшу | СБУ открыла производство по статье "Сепаратизм" из-за подачи "ЛДНР" на карте Украины во Львове