Украине придется одолжить 474 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

Кабинет Министров оценивает необходимый размер заимствований в государственный бюджет в 2018-2019 в 473,5 млрд гривен. Об этом идет речь в проекте среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2017-2019.

Как отмечается, потребность в заимствованиях в общий фонд государственного бюджета на 2017-2019 годы составляет около 174,8 млрд гривен в 2017, 214,9 млрд гривен в 2018 году и 258,6 млрд гривен в 2019.

Для финансирования доступны внутренние и внешние источники.

Кабмин считает, что основная ликвидность на внутреннем рынке сконцентрирована в банковской системе, поэтому именно банки являются основными внутренними инвесторами в государственные ценные, бумаги.

По состоянию на 1 января 2017 ликвидность банковской системы составляла 119,3 млрд гривен.

Кроме того, ожидается рост объема вложений в ОВГЗ страховых, компаний и негосударственных пенсионных фондов, но прогнозное влияние указанного фактора на структуру спроса на ОВГЗ по мнению правительства незначителен.

Кабмин считает, что самым дешевым доступным внешним ресурсом являются средства международных финансовых организаций и официальных, кредиторов.

"Такое кредитование на льготных условиях предусматривает выполнение заемщиком определенных условий. На 2017-2019 годы для Украины доступными являются два транша третьего пакета макрофинансовой помощи ЕС, один из которых получен в апреле 2017 года в сумме 600 млн евро. Также возможно привлечение средств займов на проведение политики развития Всемирного банка и официальных кредиторов", - сказано в проекте.

Также наиболее распространенным рыночным инструментом внешних займов является выпуск евробондов.

"Украина как самостоятельный заемщик не выходила на внешние рынки капиталов с 2013 года, поэтому важно обеспечить постоянный доступ Украины к рынку. Выпуск евробондов может осуществляться как в иностранной валюте, так и с привязкой к национальной валюте, что позволит привлечь иностранных инвесторов избегая валютного риска. При этом необходимым условием является наличие спроса иностранных инвесторов на такие инструменты", - сказано в проекте.