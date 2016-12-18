Благотворительный забег Святого Николая в Ровно 360°
Источник: Українські новини
18.12.2016
18 декабря в Ровно состоялся массовый благотворительный забег, приуроченный ко Дню Святого Николая. "Николайчики"-участники стартовали в 14.00 от отеля "Мир".
Участникам предложили две дистанции: 2 км и 6 км - на выбор.
Участие в забеге - платное, обошлось бегунам в 75 гривен с человека. Средства организаторы планируют передать для приобретения сенсорной комнаты.
Всем участникам праздничного забега организаторы приготовили маленькие подарочки - открытку для отправки близким к новогодним праздникам, медаль участника забега и новогоднюю шляпку.
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