Благотворительный забег Святого Николая в Ровно 360°

Источник: Українські новини

18 декабря в Ровно состоялся массовый благотворительный забег, приуроченный ко Дню Святого Николая. "Николайчики"-участники стартовали в 14.00 от отеля "Мир".

Участникам предложили две дистанции: 2 км и 6 км - на выбор.

Участие в забеге - платное, обошлось бегунам в 75 гривен с человека. Средства организаторы планируют передать для приобретения сенсорной комнаты.

Всем участникам праздничного забега организаторы приготовили маленькие подарочки - открытку для отправки близким к новогодним праздникам, медаль участника забега и новогоднюю шляпку.