​Эксперт заявил, что "Укрзализныця" занижает прибыль в 50 раз

Источник: Апостроф

В "Укрзализныце" остаются старые коррупционные схемы, потоки не были ликвидированы, а лишь перераспределены.

Такое мнение высказал директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медвидь, комментируя заявление главы «УЗ» Войцеха Балчуна об ожидаемой прибыли на уровне 300 млн. грн. по итогам 2016 года, пишет «Информатор».

По словам эксперта, сменились лишь конечные бенефициары – подставные компании. Медвидь отмечает, что уровень прибыли составляет меньше 1% валового дохода компании, что достаточно мало для предприятия таких масштабов.

«Это показатели достаточно низкие для железной дороги, на уровне предприятия среднего бизнеса. Железная дорога никогда не была убыточной. Всегда она была прибыльной. Вопрос заключается в том, что искусственно корректировались показатели прибыли», - подчеркнул эксперт.

Медвидь в качестве примера привел неэффективную работу финансового отдела, который допустил убытки в размере 15 млрд. грн. из-за отказа реструктуризировать долги госпредприятия в гривну. «Получается, железная дорога приняла на себя обязательства заплатить 15 миллиардов переплаты по кредитам, фактически. То есть, взяли в три раза меньше – заплатили в три раза больше. Все предприятия реструктуризировали, кроме железной дороги», - добавил он.

По словам эксперта, «УЗ» и ее структурные подразделения занижают прибыли.

«Реально это предприятие свободно генерирует 10-15 миллиардов гривен, не напрягаясь, ежегодно. Поэтому 300 миллионов (в 33 – 50 раз меньше), это смешно. (Кроме работы финотдела прибыль исчезает через) в основном коррупционные механизмы, связанные с выведением денежных средств. Так, если взять любой вид ремонтов, то по ним 3-4 посредника идут, которые выполняют услуги. Поэтому, допустим, если цена, за которую платит железная дорога, 1000 гривен, то себестоимость этой услуги 100-200 гривен. В свете этих событий, безусловно, получаются не очень эффективные на бумаге показатели», - подчеркнул Медвидь.

При этом эксперт также добавил, что все руководство железной дороги «является мультимиллионерами». «Вся инфраструктура железнодорожных вокзалов и прочее – она вся находится фактически в теневом секторе и не генерирует дохода. Пример только одного из банков, который имел отделение и все свои банкоматы только на железной дороге и за счет этого зарабатывал сотни миллионов гривен. Это все, по сути, паразитирование на теле госпредприятия. И этих паразитов очень много», - отмечает эксперт.

«Ни по одному направлению железной дороги схемы, которые работали раньше, они все работают, как и работали. Просто поменялись бенефициары, то есть, подставные компании, но схемы работают», - сказал он.

«Я еще раз подчеркиваю, что 0,7% от валового дохода, прибыль для такого предприятия-монополиста, это ничего вообще. Это даже не в пределах статистической погрешности, это в десять раз меньше статистической погрешности, понимаете? Это отвратительные показатели абсолютно, поэтому здесь нечем гордиться», - резюмировал Медвидь.