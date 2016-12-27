Луценко рассчитывает на начало судебного процесса по делу Януковича в I квартале 2017

Источник: РБК-УКРАИНА

В ближайшие месяцы Янукович может получить материалы досудебного следствия В Украине в I квартале 2017 года может начаться судебный процесс по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", - отметил Луценко. По его словам, если суд признает Януковича виновным, то все его имущество и средства могут конфисковать в пользу Украины. Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ передаст дело Януковича в суд через два месяца.



