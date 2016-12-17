Мы с Тимошенко и разошлись вполне спокойно, - Савченко прокомментировала исключение из партии

Источник: Українські новини

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что когда она шла в политику, то отчетливо понимала, с чем ей придется столкнуться. При том по ее слова выход из "Батькивщины" прошел спокойно. Об этом она рассказала телеканалу NewsOne.

"Мои коллеги и все, кто при власти, много говорят, только вот обещаний своих не выполняют… Когда мне предложили вступить в партию, я понимала ситуацию и знала, с чем мне придется столкнуться. Поэтому то, что меня будут исключать из партии и то, что со мной впоследствии будет, я знала. То, что Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически… Я к этому готова, и знаю числа и дни, когда это будет происходить. Я не глупая, и я все понимаю. И могу просчитать все их шаги. Меня не пугает и не удивляет та грязь, которая происходит в нашей политике", - заявила Савченко.

При этом она подчеркнула, что людям нужно научиться отличать то, что говорят с экранов, от прямых действий: "Когда президент говорит о патриотизме, а не хочет освобождать патриотов, хотя может это сделать".

"Украинская дипломатия на весь мир кричит, что у нас Россия враг. Однако продолжают вести торги с той же Россией и террористами… Почему они не хотят сказать, что у нас не АТО, а война?! Ведь это будет значить, что Россия враг, а не агрессор или противник. А с врагом нужно разрывать все отношения, в том числе и дипломатические. Вот они и обманывают людей уже третий год подряд. Я это терпела, но устала и вышла сказать, все как есть", - отметила Савченко.

Относительно исключения из "Батькивщины", то, по словам Савченко, это решение было принято спокойно.

"Мы поговорили с Юлией Тимошенко и разошлись вполне спокойно. Мы обе прекрасно понимаем ситуацию", - рассказала Надежда.

По словам Савченко, ее коллеги не поддерживают проведение переговоров с лидерами "ДНР/ЛНР": "Поэтому мы решили, что нам лучше пойти разными политическим путями".