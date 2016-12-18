Новая школа в Украине: что ждет детей в ближайшие годы

Источник: Апостроф

Министр образования и науки Лилия Гриневич представила новую концепцию среднего образования, которую утвердил Кабмин. Министр подчеркнула, что на основе этого документа будет дальше формироваться программа действий правительства в сфере средней школы. Концепция "Новой украинской школы" занимает 40 страниц. Ее реализация займет 10 лет: за это время нам обещают развить в школьниках критическое мышление, эмоциональный интеллект, способность к креативу и решению сложных задач — именно такие навыки понадобятся уже через 4 года на мировом рынке труда. Также реформа предусматривает систему инклюзивного образования, когда дети с инвалидностью учатся в обычных, а не специализированных школах. Снова попытаются ввести и систему 12-летнего образования вместо существующей 11-летней, а также изменить подход к системе обучения, сделав его более прикладным.

Вместо колледжа

Обучение в школе займет 12 лет, из которых начальная школа займет 4 года, базовая — 5 лет и старшая — 3 года. Причем последние три года, по сути, заменят обучение в колледжах, в случае выбора профессионального, а не академического направления выпускником базовой школы. Как поясняет Гриневич, на большинстве специальностей бакалаврата будет внедрено 3-летнее обучение, что сможет взаимно компенсироваться и с обучением в профлицее или профколледже.

Как это будет работать? Закончив 9 классов, школьник, фактически, получит базовое среднее образование. Далее он может выбрать обучение в профильном академическом лицее, где, по словам экс-министра образования Василия Кременя, будет ориентация на продолжение учебы в высшей школе. "Тут ребенок выберет направление — физико-математическое, научное, физически-спортивное — любое, в котором он хотел бы и дальше развиваться. Учебу после лицея он продолжит в университете", - пояснил "Апострофу" Кремень. Также школьник может выбрать профессиональное направление с двумя поднаправлениями — профлицей (ПТУ) или профколледж, говорит он: "В первом случае по окончанию школы ученик получит диплом квалифицированного работника или даже, возможно, младшего специалиста (около 150-200 лицеев уже могут предоставлять такие дипломы, - "Апостроф"). Профколледж будет давать уровень младшего специалиста. Обе эти ветки — не тупиковые, и выпускник сможет продолжать учебу в университете, если по своей же профессии — еще и по сокращенной программе".

Поддерживая идею 12-летнего образования, Кремень подчеркивает, что в течение 11 лет поставленных целей обучения достичь невозможно, ведь цель - не просто загрузить в школьника знания, но и научить его применять их в жизни: "Опыт европейских стран показал, что на это нужно не менее 12, а то и 14 лет. Для учебы в университете там требуют, как минимум, 12 лет образования". Также, по мнению Кременя, профильное образование в старших классах частично снимет проблему репетиторства.

Учителя такого оптимизма не разделяют. "Попытки введения 12-летней системы образования уже были, тогда программу не успели адаптировать, и фактически в 12 классе дети повторяли старый материал, - сказала "Апострофу" заместитель по воспитательной работе специализированной школы №188 (Киев) Виктория Коржавина. - Логичней было бы, если бы в это время дети уже учились в вузах. Что касается профильного образования в старшей школе, эта идея хороша, но продумана ли она? Если профильное образование дает тот же уровень знаний, что и ПТУ или колледж, то получается, что их надо закрывать? Второй вопрос, где брать учителей для старшей профильной школы, и что делать с теми, кто не сможет обучать детей по профессиональному профилю? Я считаю, тут нужно все продумать и учесть интересы как детей и родителей, так и учителей".

По словам Коржавиной, еще одной проблемой является учебное оборудование: "Каждая из таких школ должна быть переоборудована, ведь если по профнаправлению нужно будет изучать столярное дело, у нас давно уже нет даже уроков труда, откуда взять столы? Сейчас школа содержится в основном за счет родителей, так что тут тоже нужно хорошо все просчитать". Хорошо, что мы стремимся к европейским стандартам, отмечает Виктория Алексеевна, но при непродуманных новшествах пострадают интересы учителей и преподавателей.

В старшую школу - на автобусе

Разговоры о закрытии части школ в селах и параллельном развитии проекта "Школьный автобус" идут уже не первый год. Пока четкого ответа на вопрос, сколько школ будет закрыто, в Минобразования не дали, нет такого плана и в концепции. Зато есть другая идея — оставить в селах и маленьких городках только начальные школы, а базовую (5-9 классы) и профильную (9-12) школы объединить в одну "опорную школу", куда будут возить детей со всего территориального округа.

В следующие два года откроют около 100-150 таких школ — в порядке эксперимента. Сельские школы с начальным образованием вокруг такой школы должны стать ее филиалами: это будет единое юридическое лицо с едиными расчетными счетами. Учиться в опорной школе будет не менее 360 человек.

Сторонники такой теории говорят, что опорные школы позволят решить проблему со слишком дорогим обучением в сельской школе (40 тысяч грн в год на ученика против 6 тысяч грн в городах), ведь затраты будут только на транспорт.

Поддерживает идею и Василий Кремень. "Я считаю, что нужно вводить опорные школы в центрах территориальных округов. Дело в том, что проект новой школы предусматривает профильное обучение в старших классах, а это почти нереально сделать на уровне сельской школы, где большой недобор и учеников, и специалистов. Я, например, учился в такой школе, где до 8 класса у нас один учитель преподавал историю, химию, биологию и географию, и в старшей школе мы все получили двойки по химии, так как никто не знал слова "валентность". Старшая школа будет многочисленной, но там будет делаться упор на профильное обучение детей".

Впрочем, Виктория Коржавина призывает помнить и рисках такой идеи: "Если есть план возить детей в школу в другой населенный пункт, нужно четко просчитать не только транспортные расходы, но и состояние здоровья детей. Возможно, зимой это будет проблемно. Плюс, в развитых странах, где используют такой подход, и инфраструктура лучше. А что произойдет, если, например, автобус застрянет? Мне кажется, идея преждевременна — нужно сначала построить дороги".

Научат полезному

В концепции предлагается перестать "фаршировать" детей знаниями, которые мало пригодятся им в жизни, поэтому теперь все программы построят на новом подходе — через компетенции: социальную и гражданскую, информационно-цифровую,математическую, в естественных науках и технологиях, общение на государственном языке и на иностранных языках, умение учиться всю жизнь, предприимчивость, самовыражение в культуре, экологическую грамотность и здоровый образ жизни. Впрочем, часть экспертов боится слишком сильного упрощения программ — вплоть до того, что дети не будут учить таблицу умножения, ведь в жизни за тебя все посчитает калькулятор.

"Я — против чрезмерного упрощения программ, - говорит Кремень. - Учеба — это не только игры. Знания должны даваться в рамках интересов и потребностей ребенка определенного возраста. В то же время он должен прикладывать усилия для их получения. Например, я считаю, что таблица умножения развивает ребенка. Именно поэтому математические знания я бы давал во всех без исключения классах, только разного уровня. Те, кто планирует связать свою профессию с математикой, решали бы более сложные задания, остальные — базовые".

Кремень признает, что сразу начать давать детям знания с прикладным смыслом будет непросто: "Но мы должны двигаться в этом направлении. Знания должны даваться в контексте использования. Например, даже иностранный язык мы все учили без контекста применения — живого общения, чему и следовало бы учить. То же должно быть и по другим предметам. В Финляндии, например, вообще переходят на образование не по предметам, а по проблемам. Есть, например, проблема — экология, и для ее изучения нужны знания и по химии, по биологии, но — более прикладные. И нам нужно идти по этому пути".

В то же время экс-советник министра образования Михаил Юдин говорит, что попытки такого упрощения уже были, например, предлагалось убрать из программ 1-6 классов понятие отрицательных чисел, а также задачи на движение по течению и против него как слишком сложные. "Проблема новых программ - не только в их упрощении, но и в том, что нужно подумать про закупку соответствующих учебников. Например, у нас восьмиклассники уже полгода уже ждут новые учебники, потому что их пока не закупили. А программы — новые", - напоминает Коржавина.

Деньги и контроль

Не менее важный момент — это обещание школам автономии. Программы будут писать сами школы на основе типовых документов, разработанных министерством, сами школы и распределят свое финансирование, но решение будет принимать не только директор, но и родительские и наблюдательные советы. Директоров школ хотят выбирать через конкурсы и не более, чем на два года. Финансирование условий обучения в школах в рамках реформы децентрализации спустят на уровень территориальных органов власти, а контроль над школами будут осуществлять набсоветы. Такую схему — с набсоветом — уже пытались ввести лет 10 назад, но тогда учителя резко выступили против еще одного органа контроля. Набсоветы также смогут помочь школе привлечь дополнительное финансирование.

Наталья Слободянюк, автор семинаров для родителей по теме поборов в школах, боится, что новый вариант получения финансирования будет иметь коррупционную составляющую. "В разделе 8 есть выражение "новые подходы для софинансирования" заведения, это немного напрягает. Сейчас законодательством предусмотрены благотворительное дополнительное участие родителей (просто законодательство не выполняется, то есть нужно урегулирование). Какие такие "новые подходы"? Пока непонятно". А учитель информатики из Киева Борис Валерьевич опасается, что в набсоветы наберут людей, которые будут лоббировать интересы местной власти: "Могут создать что-то вроде общественных организаций, которые помогут снять директоров, неудобных местному совету".

Наблюдательные советы должны быть независимыми и от власти, и от самой школы, уверен Василий Кремень: "Туда должны попасть авторитетные в селе или городке люди, независимые от школы, чьи дети не учатся в школе, но которые за эту школу болеют и готовы ей помогать. От них ожидается не только контроль, но и помощь в получении финансирования".

Кроме прочего, учителей обещают мотивировать повышением зарплат по тарифной сетке и надбавками за прохождение дополнительной независимой сертификации. Как это сработает, пока неясно: теперешний вариант повышения в тарифной сетке гарантирует им зарплату в 4000 грн, но это слишком мало для города, а размеры надбавок еще не прописаны.