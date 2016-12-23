Одесская ОГА через суд попытается отменить принятый бюджет области на 2017 год

Источник: 112.ua

Руководство Одесской облгосадминистрации намерено отменить через суд проект бюджета области на 2017 год и ряд других решений, принятых 23 декабря в ходе сессии Одесского областного совета. Об этом в ходе пресс-конференции заявила и.о. губернатора Одесской области Соломия Бобровская, передает "Таймер".

"Каждый второй вопрос, принятый на сессии, незаконный, так как не согласован ни с обладминистрацией, ни с профильными департаментами", — сказала Бобровская.

В частности, наиболее вопиющей, по её мнению, является ситуация вокруг утверждения бюджета области на 2017-й год, поправки к которому бюджетная комиссия разработала ночью, предшествующей сессии.



"Бюджетная комиссия не удосужилась подать ОГА и профильному департаменту свой вывод. Поправки раздали перед голосованием за бюджет. В этих поправках вы найдете удивительные вещи. Например, ремонт окон в многоквартирном доме в Черноморске. Ремонт крыш в городе Одессе. А город Одесса имеет бюджет развития в 2,8 млрд грн. За эти деньги можно было сделать золотые балконы, которые не падают на головы", — пояснила Бобровская.

Директор департамента финансов Марина Зинченко рассказала, что администрация разработала проект бюджета в полном соответствии с бюджетным кодексом. Однако накануне сессии бюджетная комиссия согласовала внесение поправок в проект, которые не были одобрены администрацией. Поправки раздали депутатам непосредственно перед голосованием. В этих поправках областной совет распределил остаток бюджета развития 2016 года (порядка 300 млн грн) на свое усмотрение без согласования с ОГА



"Первоначальный проект бюджета обязательно одобряется облгосадминистрацией. Сегодня распределять эти средства было не только незаконно, но и не эффективно. Я предлагала подойти к этому вопросу по результатам отчета за 2016 год, когда мы будем иметь остатки на счетах на начало года, видеть, какие объекты действительно недофинансированы", — пояснила Зинченко.



Зинченко заявила, что область действительно может остаться без бюджета на следующий год. "Мы выйдем в клинч, когда мы по факту может не будем иметь бюджета на 2017 год. Мы примем распоряжение до урегулирования этого вопроса. Будем подавать в суд", — сказала она.