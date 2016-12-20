Результати роботи Мін’юсту за 2016 рік

Источник: Министерство Юстиции

Міністерство юстиції України у поточному році виконало усі заплановані заходи щодо завершення розпочатих у минулих роках ініціатив та запуску нових реформ. Про це сьогодні в ході презентації результатів роботи Мін’юсту за 2016 рік повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, постановка конкретних завдань з чіткими строками та цілеспрямована робота за кожним з напрямків дали можливість реалізувати усі поставлені на цей рік завдання.

«Не буває планів, які не можна реалізувати. Якщо є чітке бачення цілі, будь-яка нездійсненна мрія може стати реальністю. Будь-які зміни й реформи, навіть якщо вони постають перед шаленим опором, можуть стати реальністю. І ми це демонструємо спільною роботою Міністерства юстиції, громадянського суспільства і наших міжнародних партнерів», - сказав очільник Мін’юсту.

Він наголосив: досягнення міністерства є спільною роботою команди з тисяч людей, які щодня працюють в системі органів юстиції і які є частиною однієї великої справи.

«Я хочу подякувати всім людям, які прийшли в команду Мін’юсту, які повірили, що ми зможемо, які довіряють нашому принципу «СКАЗАНО - ЗРОБЛЕНО» і впродовж майже 3 років роблять інколи здавалося б неможливі речі для того, щоб поставлені плани стали реальністю», - заявив Павло Петренко.

Він поінформував присутніх, що цьогоріч Мін’юсту вдалося завершити реалізацію низки проектів, які були запущені в попередні роки та дати старт великій кількості нових ініціатив, які стосуються мільйонів наших українців та здатні зробити їхнє життя та взаємодію з державою більш комфортними.

За словами Павла Петренко, було завершено реформу реєстрації у сфері нерухомості та бізнесу та передано відповідні повноваження місцевій владі, нотаріусам та акредитованим суб’єктам.

«Минулого року реєстраційні функції у сфері нерухомості та бізнесу почали надавати нотаріуси. З травня цього року відповідні повноваження повністю на себе перебрали місцеві органи влади та акредитовані суб’єкти. Нині до реєстру нерухомості підключено 1 107 місцевих органів влади, 6 437 нотаріусів та 148 акредитованих суб’єктів. До бізнес реєстру – 796 місцевих органів влади, 5 827 нотаріусів та 109 акредитованих суб’єктів», - поінформував присутніх очільник Мін’юсту.

Удосконалення системи реєстрації дало можливість Україні піднятись у рейтингу Doing Business 2017 за напрямком «Реєстрація бізнесу» з 30 на 20 місце.

На базі системи Он-лайн сервісів було дано старт ініціативі «Он-лайн будинок юстиції». За час роботи Он-лайн сервісів Мін’юсту через Інтернет було надано понад 59 мільйони Он-лайн послуг, з яких більше 1 мільйона - на платній основі.

Так само триває активна робота з покращення бізнес-клімату в країні. Зокрема Мін’юст ефективно реалізовує політику боротьби з рейдерством. З початку року при Міністерстві почала діяти Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. За 11 місяців нею було розглянуто по суті понад 1000 звернень, половина з яких - задоволена.

«Це не просто цифри статистики. Це - реально врятовані підприємства, які могли бути захоплені рейдерами», - зауважив Міністр юстиції.

Окрім цього, Мін’юстом розроблено та забезпечено прийняття комплексного антикорупційного закону, який ввів кримінальну відповідальність за рейдерство для всіх учасників неправомірних дій: заявників, реєстраторів та вигодонабувачів.

Також цього року перейшла в розряд постійно діючих ініціатива з видачі свідоцтв про народження дитини безпосередньо у пологових будинках. Отримати перші документи дитини, не виходячи з медичного закладу, можна у 473 установах по всій Україні. Нині кожне четверте свідоцтво видається за новим порядком. Понад 86 тисяч батьків вже скористалися цієї зручною новацією.

Так само було запущено пілотний проект «Шлюб за добу». Відтепер молодятам не треба чекати щонайменше місяць для того, щоб зареєструвати свої стосунки. Послуга діє у 6 містах (Києві, Херсоні, Одесі, Львові, Маріуполі та Сєверодонецьку), а за новою процедурою одружилися 3 122 пари.

«Дуже важливо, що ця послуга користується популярністю в прифронтових містах, а також у Херсоні, куди приїжджають одружитися мешканці тимчасово окупованих територій. Таким чином наші громадяни не втрачають зв’язок з державою», - зазначив очільник Мін’юсту.

Разом з тим продовжується розширення найбільшого соціального проекту Уряду – надання безоплатної правової допомоги (БПВД) населенню.

«З вересня ми відкрили 424 бюро правової допомоги у районних центрах та невеликих містечках. Наразі по всій країні діє 545 точки доступу до правової допомоги. Отримати консультацію тут можуть усі громадяни. А соціально незахищені українці мають право на безкоштовного адвоката для представництва у суді», - додав він.

За його словами, до центрів та бюро у некримінальних справах вже звернулося понад 265 тисяч громадян. Більш ніж 32 тисячі отримали безкоштовного правозахисника для захисту своїх прав у суді.

Окрім цього, в поточному році було дано старт реформі пенітенціарної системи та реформі системи примусового виконання судових рішень.

За словами Міністра, було завершено кадрову реформу, яка забезпечила скорочення кількості працівників територіальних органів юстиції на 34%, з 21 до 13,7 тисяч осіб.

«При цьому, набір до нової структури проходив через відкриті та прозорі конкурси. Це дало можливість оновити кадровий склад та залучити до роботи в органах юстиції професійних та вмотивованих людей», - додав Павло Петренко.

Окрім цього, за безпосередньої участі Міністерства юстиції було здійснено запуск нових антикорупційних органів, реалізовано старт електронного декларування, налагоджено ефективну роботу системи електронних торгів арештованим майном СЕТАМ та запущено чи не найважливішу для нашої країни реформу – реформу судової гілки влади.

Міністр юстиції також поділився планами роботи відомства на наступний рік. Серед пріоритетів продовження реалізації судової реформи і реформи виконання судових рішень.

«Це наше спільне завдання, і саме 2017 рік буде тим роком, який продемонструє, наскільки успішною є ця реформа», - зауважив очільник Мін’юсту.

Також наступного року буде продовжено реалізацію антикорупційної реформи. За цим напрямком визначено 2 пріоритети: створення антикорупційних судів та створення публічного реєстру посадових осіб найвищого рангу.

Так само триватиме реформа пенітенціарної системи – це найбільш складна реформа, реалізація якої потребує тривалого часу.

«Ми поставили собі амбітну мету – забезпечити зростання рівня правової обізнаності громадян та роз’яснення того, які вони мають права. Я б хотів, щоб ми реалізували загально національну програму «Я МАЮ ПРАВО!» і допомогли українцям взнати правду про їхні права. Обізнаність у своїх правах найсильніша зброя у боротьбі зі свавіллям чиновників», - наголосив Павло Петренко.

Так само, у планах міністерства подальше спрощення процедури надання сервісів.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин зазначив: вперше звіт органу влади стає відкритим і проходить у вигляді відкритого обговорення не в закритих владних кабінетах, як це завжди було в пострадянській спадщині.

«Цей формат є новим для України, але він стандартний для розвинутих європейських країн. Саме такою країною Україна точно стане найближчим часом, якщо більшість представників влади демонструватиме такі ж підходи як Мін’юст», - додав Ярослав Юрчишин.

При цьому він позитивно оцінив роботу нової команди Мін’юсту, яка завжди готова йти на зустріч громадськості і чути альтернативну точку зору.

За словами голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, Міністерством юстиції за останні 3 роки зробило колосальний прорив у проведенні реформ.

«Мало яка країна в Європі, та й у світі, має настільки ж відкритий доступ до державних баз даних. А система електронного декларування є взагалі унікальною. Можливо, ми не завжди маємо однакову позицію за тими чи іншими питаннями. Але там, де ми знаходимо спільну позицію – реформи вдаються і я дякую Міністру юстиції за цей конструктив», - сказав Віталій Шабунін.

Головний експерт судової реформи Реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков у свою чергу зазначив, що саме завдяки консолідованій позиції громадянського суспільства, влади і міжнародної спільноти вдається реалізовувати таку велику кількість реформ.