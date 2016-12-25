Украина передает России 15 пленных в одностороннем порядке с целью активизации процесса обмена, - Грицак

Источник: Українські новини

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что Украина передаст России 15 пленных в одностороннем порядке с целью активизации процесса обмена.

"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах... Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", - сказал Грицак.

Он добавил, что в настоящее время в плену находится 109 граждан Украины и необходимо сделать все возможное для их освобождения.

Украина завершает подготовку передачи боевикам 15 человек.