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Украина передает России 15 пленных в одностороннем порядке с целью активизации процесса обмена, - Грицак

Источник: Українські новини

25.12.2016

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что Украина передаст России 15 пленных в одностороннем порядке с целью активизации процесса обмена. 

"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах... Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", - сказал Грицак.

Он добавил, что в настоящее время в плену находится 109 граждан Украины и необходимо сделать все возможное для их освобождения.

Украина завершает подготовку передачи боевикам 15 человек.

 
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