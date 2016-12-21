Украина передаст боевикам 15 человек в ближайшие дни, - Тандит

Источник: РБК-УКРАИНА

Это люди, которые либо совершали преступления, либо подозревались в совершении преступлений против целостности Украины Украина передаст боевикам 15 человек в ближайшие дни. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире "5 канала". "Решение принято. Сейчас время только по процедуре. Думаю, что в ближайшие дни, в скобках - часы, это все произойдет... Этим Украина показывает, что думает и о людях за линией соприкосновения, ведь это наши граждане", - отметил он. По словам Тандита, среди лиц, которые будут освобождены люди, которые либо совершали преступления, либо подозревались в совершении преступлений против целостности Украины. "Это женщины и больные люди. И целых 15 человек Украина отдает, как знак доброй воли", - отметил Тандит.