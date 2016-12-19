Украина увеличила внешний долг

Источник: КорреспонденТ.net

Валовый внешний долг Украины в третьем квартале вырос на 0,9%.

Валовый внешний долг Украины в третьем квартале 2016 года вырос на 0,9%, и составил 116,015 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в понедельник, 19 декабря.

В то же время, по сравнению с началом текущего года валовый внешний долг сократился на 2,2%, с 118,729 миллиардами долларов.

По данным НБУ, наиболее активно в третьем квартале рос внешний долг центрального банка – на 17,9%, до 6,482 миллиардов долларов

Напомним, валовой внешний долг Украины во втором квартале сократился на 2% – до 114,966 миллиардов долларов. В прошлом году валовый внешний долг Украины сократился на 6%.