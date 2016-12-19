В Киеве зажгли главную елку страны

Источник: 112.ua

В столице зажгли главную елку Украины.

"Мы ожидаем момента, когда зажгут главную елку страны. Только что закончил свое выступление мэр Киева Кличко. Также здесь присутствует первая леди страны Марина Порошенко с детьми. Люди уже в ожидании, атмосфера праздничная. В этом году елка не метр выше, чем в прошлом. Настроение праздничное, люди слушают концерт и пробуют блюда национальной кухни и напитки, которые здесь представлены", - сказал корреспондент 112.ua.

Отметим, в этом году рождественский городок в центре Киева объединит три локации. На Софийской площади - новогодняя елка и большая сцена, на Михайловской - горки, лабиринты и колесо обозрения, а на Владимирском проезде - праздничная ярмарка.