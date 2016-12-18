В Украине завершилось голосование на выборах в объединенных территориальных общинах

В Украине завершилось голосование на выборах в объединенных территориальных общинах

В Украине завершилось голосование на выборах в объединенных территориальных общинах

Источник: 112.ua

В Украине завершилось голосование на выборах в 143 объединенных территориальных общинах. По результатам голосования будут избраны 76 сельских и сельских глав, 21 городской глава, местные советы и 1 староста, сообщает "Опора".

Избирательные участки начали работу в 8:00 и завершили в 20:00. Голосование проходило в 22 областях.

Напомним, неделю назад, 11 декабря, в Украине состоялось голосование на выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 41 объединенной территориальной общине.