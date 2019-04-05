05.04.2019
Украинец отправился пешком из Украины в Португалию
Источник: Корреспондент.net
Киевлянин Валентин Черненко планирует пройти пешком из Украины в Португалию.
Мужчина стартовал из Киева в пятницу, 5 апреля, и за полгода собирается преодолеть пять тысяч километров. Если украинцу все удастся, он установит рекорд. Чтобы его зафиксировать, на руке Черненко установлен специальные трекер, считающий пройденное расстояние.
Для осуществления своей мечты 35-летний мужчина продал машину. Для всего путешествия он собрал 5 тысяч долларов. Также Черненко собрал рюкзак весом в 20,1 кг со всем необходимым.
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