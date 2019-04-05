Украинец отправился пешком из Украины в Португалию

Источник: Корреспондент.net

Киевлянин Валентин Черненко планирует пройти пешком из Украины в Португалию.

Мужчина стартовал из Киева в пятницу, 5 апреля, и за полгода собирается преодолеть пять тысяч километров. Если украинцу все удастся, он установит рекорд. Чтобы его зафиксировать, на руке Черненко установлен специальные трекер, считающий пройденное расстояние.

Для осуществления своей мечты 35-летний мужчина продал машину. Для всего путешествия он собрал 5 тысяч долларов. Также Черненко собрал рюкзак весом в 20,1 кг со всем необходимым.