Украинец пытался вывезти в Польшу почти 30 кг наркотиков

Источник: КорреспонденТ.net

Через пункт пропуска Угринов украинец пытался провезти в Польшу 27 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

Согласно сообщению, служебная собака пограничников отреагировала на конструктивные полости микроавтобуса Mercedes, где было обнаружено 26 пакетов белого порошка.

"Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 кг наркотических веществ с содержанием трамадола и фентинила", – отметили в пресс-службе.

Наркотики изъяли, продолжается экспертиза.