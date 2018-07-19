Украинец Усик и россиянин Гассиев провели "битву взглядов"

Источник: Українські новини

Украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев провели "битву взглядов", после которой пообщались с прессой.

"Когда я был на поединке Мурата в Сочи, ко мне подходили его земляки, поздравляли меня с выходом в финал. Говорили: "Мы будем болеть за своего, но ты тоже молодец". В этом и есть уважение, когда ты болеешь за своего, но не говоришь гадости на своего оппонента. Это и есть уважение, это нормально. Неважно, какую страну, город или кого ты представляешь. Если ты нормальный воспитанный человек, с уважением относишься к своему оппоненту, его команде и окружающим людям, то остаешься человеком. Если ты ведешь себя, как поросенок, ты и есть поросенок. Меня наибольше беспокоит, чтобы такие турниры и бои организовывались как можно чаще. Тогда еще больше возрастет желание заниматься боксом у ребят. Зрелищность будет выше. Меня абсолютно не беспокоит, что мы будем боксировать в Москве. Это хорошо, что бой произойдет. Мне кажется, это нормально – поехать и где-то побоксировать", - рассказал Усик журналистам.

"Я провел 18 боев в России. Дошел до определенного уровня, и прогресс остановился. Я посоветовался с командой и решил отправиться в Америку, чтобы попробовать новую методику бокса. Слава Богу, получилось попасть в зал к Абелю Санчесу – лучшему тренеру в мире на сегодняшний день. Работа у нас плодотворная. В России была проблема с подбором спарринг-партнеров – просто не было парней моего веса. В США с этим трудностей не возникает", - объяснил специфику своей подготовки Гассиев.

Бой Александра Усика с Муратом Гассиевым пройдет 21 июля в Москве. В Украине поединок покажет канал "Интер".