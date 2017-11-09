Украинка купила дом Ким Кардашьян за $17 миллионов

Источник: Корреспондент.net

Украинская бизнес-леди Марина Эктон, которая являлась некогда помощницей бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, приобрела особняк звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста за 17,8 миллионов долларов, передает TMZ.

Особняк имеет площадь в 4 тысячи квадратных метров. Сумма, за которую его приобрела украинка, в два раза превышает начальную стоимость дома.

Марина Эктон является супругой компьютерного разработчика Брайана Эктона, который в 2007 году вместе с Яном Кумом основал мессенджер WhatsApp. В 2014 году мессенджер был продан Facebook за 22 миллиарда долларов.

Женщина переехала в США после замужества. В настоящее время она пытается построить там карьеру певицы.