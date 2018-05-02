Украинка стала лицом Dolce & Gabbana

Источник: Корреспондент.net

Украинская модель Дарья Миненко стала героиней нового летнего кампейна итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Рекламная кампания была снята на греческом острове Миконос.

Во время съемок Миненко прогуливалась в окружении других моделей и случайных прохожих, однако основное внимание фотографы братья Минелли сосредоточили именно на ней.

В фотосете модель примерила несколько платьев бренда с цветочными принтами, а также яркий купальник.

Как известно, Дарья Миненко родилась в городе Виноградов, на Закарпатье. Свою модельную карьеру девушка начинала в агентстве One Models (Ужгород). Снималась для брендов Roberto Cavalli, Pronovias.