Украинке впервые присвоили звание генерала
Источник: Українські новини
Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине - первой украинкой, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.
12 октября Порошенко подписал 6 указов о присвоении генеральских званий.
Воинское звание генерал-полковника присвоено Василию Бурбе - начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины, воинское звание генерал-лейтенанта: Вячеславу Горбылеву - командующему ракетных войск и артиллерии ВСУ - заместителю командующего Сухопутных войск ВСУ.
Воинское звание генерела-лейтенанта также присвоено: Олегу Грунтковскому - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ; Александру Краснооку - командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ; Анатолию Кривоножко - командиру воздушного командования "Центр" - заместителю командующего Воздушных Сил ВСУ; Владимиру Гордийчуку - начальнику Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Воинское звание вице-адмирала присвоено Андрею Тарасову - начальнику штаба - первому заместителю командующего Военно-Морских Сил ВСУ.
Воинское звание генерал-майора присвоено: Игорю Яременко - начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ; Олегу Коцюбе - первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ; Эдуарду Крицыну - начальнику Управления СБУ в Херсонской области; Александру Пименову - начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Воинское звание генерал-майора юстиции присвоено Сергею Долгополову - первому заместителю Главного военного прокурора Генпрокуратуры Украины.