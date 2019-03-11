Украинская армия укомплектована на 85%

Источник: Корреспондент.net

Украинская армия укомплектована основными образцами вооружения и военной техники на 85%. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказал начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает УНИАН.

При этом воинские части, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, укомплектованы на 99%, говорит чиновник.

По словам Шевцова, для достижения указанного уровня в течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы в части восстановления боеспособности вооружения и военной техники как за счет ремонта, так и за счет поставки нового модернизированного вооружения и военной техники и создания "практически с нуля" системы технического обеспечения войск на всех уровнях.

Шевцов отметил, что в 2014 году с начала приведения оружия и техники в боеспособное состояние оказалось, что отчетные показатели уровня исправности, которые в то время указывались на уровне 88% имеющегося ВВТ не подтвердились и были значительно завышены. Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже, чем было заявлено. В частности, около 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического старения, разрушения соответствующих трубопроводов, систем электропитания и других систем вооружения и военной техники.

В то же время, по его словам, в центре учета избыточного имущества ВСУ для реализации, в том числе на экспорт, находилось более 10 тысяч основных образцов ВВТ: сотни танков, БМП, артиллерийских систем и ЗРК.