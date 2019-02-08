Украинская делегация приняла участие в 67-м молитвенном завтраке с президентом США

Источник: Українські новини

7 февраля в Вашингтоне состоялся 67-й Национальный молитвенный завтрак под председательством сенаторов Кристофера Кунсу и Джеймса Лэнкфорд. На нынешнем молитвенном завтраке присутствовали Президент США Дональд Трамп, Вице-президент Пенс и вторая леди Керен Пенс, по меньшей мере половина кабинета министров США, спикер Конгресса, а также президенты Косово, Албании, Ганы, послы стран, члены королевских семей, а также делегаты из 160 стран мира, среди которых также и делегация из Украины под руководством народного депутата Украины Павла Унгуряна.

Главным событием молитвенного завтрака было обращение Президента США, который говорил о поддержке семьи, оппозицию практике абортов, борьбу за религиозную свободу и Библейские ценности, от которых Америка, по словам Президента, никогда не отойдет.

Во время своей речи Трамп поздравил молодую семью, в которой ребенок родился на 4 месяца раньше по дороге в больницу. Этот мальчик выжил и сейчас ему почти 1 год. Многотысячный зал едва сдерживал слезы, понимая, что ребенок мог стать жертвой абортов. По словам Президента Трампа, каждая жизнь бесценна и дается Богом.

"Построение страны на Библейских ценностях, единение вокруг духовных вещей и взаимопонимания служит своеобразной защитой от внутренних и внешних конфликтов и является условием для процветания. Этот путь прошли США и другие страны. Это тот путь, которым должна пойти Украина", - прокомментировал событие координатор украинской делегации, народный депутат Украины Павел Унгурян.

По словам Унгуряна, в рамках пребывания украинских парламентариев в США, кроме участия в Национальном молитвенном завтраке, уже проведен ряд встреч с конгрессменами по всесторонней поддержке Украины и рабочие совещания в министерствах и ведомствах США. В частности, на полях Национального молитвенного завтрака состоялся разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео. Перед этим были проведены рабочие встречи с Министром энергетики США Риком Перри, со Специальным послом США по вопросам религиозной свободы в мире, с администрацией Международной аграрной службы Министерства сельского хозяйства США Кеном Айзли, с конгрессменом Тимом Уолбергом и тому подобное.

Также руководитель украинской делегации отметил, что изюминкой их пребывания в США также является проведение координационной конференции украинской диаспоры из более чем 15-ти штатов Америки. Результатом конференции стало решение о создании Координационного центра украинской диаспоры Северной Америки для продолжения комплексной помощи Украине.