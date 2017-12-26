Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными

Источник: Корреспондент.net

Украинская группа вылетела на Донбасс для обмена военнопленными. Об этом вечером, во вторник, 26 декабря, написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко у себя в Facebook.

По ее сообщению, вместе с ней отправились омбудсмен Валерия Лутковская, а также представители Генпрокуратуры, Минобороны, СБУ.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем в Донбасс. Даже в самолете работаем", — написала Геращенкою

Отмечается, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека.