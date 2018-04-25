Украинская книга года: Кабмин предложил Порошенко лауреатов премии

Источник: Українські новини

Кабинет Министров предлагает Президенту Петру Порошенко присудить премию "Украинская книга года" изданию "Евангелие Бучацкое ХII-XIII ст." и еще двум.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премию данной книге предлагается присудить в номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения".

В номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы" - изданию "Моя Вторая мировая: роман-хроника в голосах", а в номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" - "Шалахмонесы. Стихи для детей".

Таким образом, звания лауреатов премии будут присвоены Николаю Жулинскому и издательскому предприятию "Ярославов Вал" за "Моя Вторая мировая: роман-хроника в голосах"; Дмитрию Степняку и издательству "Днепр" за "Евангелие Бучацкое 12-13 ст." и Григорию Фальковичу и издательству "Дух і літера" за "Шалахмонесы. Стихи для детей".

Лауреатам премии выплачивается денежная часть премии, размер которой составляет 100 тыс. гривен.

При этом 50% премии выплачивается автору произведения и столько же - издательству или издательской организации.