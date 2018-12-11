Украинская разведка прекращает сотрудничать с СНГ

Источник: Корреспондент.net

Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выход из Соглашения инициированный по поручению президента Украины.

Соглашении о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности, было подписано с 1992 года.

В ведомстве заявили, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже пятый год.

"СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантической разведывательном сообществе и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", - добавили в ведомстве.