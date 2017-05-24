Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" в июне, - Геращенко

Источник: РБК-УКРАИНА

Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" в июне 2017 года. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона еще раз подчеркнула, что мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках ОРДЛО и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на освобождение. Главное - согласие и желание другой стороны, что сегодня не было продемонстрировано", - сообщила Геращенко о результатах заседания подгруппы, которое состоялось сегодня, 24 мая, в Минске (Беларусь).

Кроме того, Геращенко добавила, что в рамках заседания звучал вопрос привлечения Международного Комитета Красного Креста к процессу поиска пропавших без вести и создания соответствующего механизма. Вместе с тем, представители Российской Федерации и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, заявив, что "на Донбассе нас нет". "Оружие, технику, наемников РФ щедро отправляет на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - нет.

Вот такой ответ российской власти своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях солдатам, пропавшим без вести россиянам - наемникам, которых и не собирается искать", - добавила она.



