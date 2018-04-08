Украинские авиакомпании проверят на причастность к перевозке российских наемников в Сирию

Источник: Українські новини

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о возможной причастности самолетов украинских авиакомпаний "Хорс" и "Дарт" к перевозке российских наемников в Сирию.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, сообщают Українські Новини.

Согласно сообщению, Омелян поручил Госавиаслужбе осуществить проверку фактов, изложенных в материале агентства Reuters, по перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону.

"За 14 месяцев с 5 января 2017 года авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию боевиков - союзников Президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки ", - говорится в сообщении министерства со ссылкой на расследование.

По информации агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и офшоров.

В частности, 84 б/у самолетов производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине).

Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - подчеркнул Омелян.