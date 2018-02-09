Украинские фигуристы заработали баллы для сборных Израиля и Германии в Пхенчхане

Источник: Українські новини

В олимпийском Пхенчхане начались выступления фигуристов в командном первенстве. Первыми свою короткую программу показали мужчины-одиночники и спортивные дуэты. Немка Алена Савченко и израильтянин Алексей Быченко выдали одни из лучших прокатов дня.

Как сообщает Футбол.ua, среди десяти мужчин без существенных погрешностей отработали только двое – итальянец Маттео Риццо и уроженец Киева Алексей Быченко, представляющий Израиль. Быченко (88,49 баллов) среди мужчин уступил только японцу Шоме Уно (103,25), который допустил ошибку при выполнении четверного тулупа, но остальные элементы выполнил безупречно.

В соревновании спортивных дуэтов зажигал публику немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо. Пара выглядела эффектно и если бы не падение партнерши при выбрасывании могла бы претендовать на лучшую сумму баллов. Но с показателем 75,36 Алена и Бруно стали третьими после спортсменов без гимна и флага Евгении Тарасовой/Владимира Морозова (80,92) и канадцев Меган Дюгамель/Эрика Редфорда (76,57). Для Савченко/Массо нынешнее выступление – своеобразная тренировка с повышенной ответственностью, ведь на медали командного первенства немецкая сборная не претендует. Зато будут Алена и Бруно фаворитами в соревнованиях спортивных дуэтов.

Алена Савченко родом из Обухова Киевской области. В 2000 году стала чемпионкой мира среди юниоров, а в 2002-м выступила под украинским флагом на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. После этого Савченко уехала в Германию, где выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы и бронзовые награды на Олимпиадах 2010-го и 2014 годов. А с новым партнером выиграла бронзу и серебро двух последних чемпионатов мира, а также две серебряные награды на Евро 2016 и 2017 годов.

Командное первенство фигуристов продолжится 11 февраля.

Медали в командном первенстве будут разыграны 12 февраля.