Украинские IT-разработки: приложение для велосипеда, маячки для незрячих и 3D для школ

Источник: Сегодня.ua

Украинские айтишники презентовали свои проекты на международном конкурсе Imagine Cup. Среди разработок – приложение против кражи велосипеда, маячки для незрячих, и программы для трехмерных изображений в книгах.

Программа для "оживления" книг Curious Reality

Curious Reality – это программа виртуальной и дополненной реальности для школ. Приложение "оживляет" страницы учебников. Если навести смартфон на изображение человеческого скелета, на экране появится трехмерная картинка. Ее можно покрутить и изучить со всех сторон.

Видео предоставила Мария Кислякова.

"Мы хотим добавить интерактива и помочь учителям и ученикам, – рассказывает разработчица и основательница проекта Мария Кислякова. – Ученики могут использовать свои смартфоны для визуализации и понимания учебного материала. Приложение отслеживает маркеры на страницах и показывает 3D модель рисунка. Пока трехмерная визуализация разработана для отдельных книг. Для полного воплощения дополненной реальности нужно разработать большую базу 3D моделей и скомпоновать их по учебникам. Вторая составляющая программы дополненная реальность с учебными играми. Уже разработано две игры, с их помощью можно отследить маршруты Колумба, посещать музеи и рассматривать инсталляции. Мы опросили учителей и родителей. Все соглашаются, что учебный процесс нужно менять и добавлять новые технологии. Некоторые школы уже согласились испытать приложения".

Finder – сервис для отслеживания краденных велосипедов

GPS/GSM-маячок помогает отследить украденный велосипед на карте и быстро сообщить в полицию. Проектом Екатерина Стеценко и Алла Божко уже заинтересовались велопрокаты.

Алла Божко на форуме "Девушки в IT"

"Так как велосипеды часто воруют, мы решили сделатьGPS-маячок, который можно спрятать в велосипедной вилке между колес, – делиться Алла Божко. – Я сама катаюсь каждый день и всегда хочется куда-то зайти, но просто оставить велосипед страшно. С маячком Finder велосипед можно спокойно припарковать и уйти. Если кто-то начнет трогать велосипед, то на телефон приходит сообщение. Можно быстро сбегать посмотреть, что там с велосипедом. Если его украли, на карте будет весь маршрут и его местонахождение. Еще в Finder есть хорошая фишка – можно быстро сообщить в полицию паспортные данные, которые будут храниться в приложении. Также на карте по кнопке HELP будет отображаться передвижение всех украденных велосипедов. Мы презентовали наш проект в Сан-Франциско и Братиславе. Приложением уже заинтересовались. Мы прежде всего ориентируемся на велосипедистов и велопрокаты".

Маячки для незрячих Open World

Проект Open World позволит незрячим находить аптеки, больницы и магазины. С помощью приложения и маячков на здания слепые смогут уверенней передвигаться по городу.

Алла Кондратюк. Фото: Виталий Андроник

"Все невидящие люди свободно пользуются смартфонами, – отмечает Леся Кондратюк основательница Детских научных студий МАН. – Приложение позволяет находить маячки, которые будут установлены на банкоматах, в магазинах, переходах, аптеках и так далее. Приложение находит маячок и включает его. Незрячий ориентируется на звук маячка и выходит, куда ему нужно. Учитывая, что в Украине очень мало заведений, адаптированных под незрячих, мы добавили в приложение кнопку позвонить или в аптеку, или в банк, чтобы ему помогли сотрудники. Проектом уже заинтересовались в семи городах Украины. Есть заказы маячков сразу для двух целей: чтобы помогать ориентироваться незрячим, и чтобы использовать их как туристическое приложение. В Каменец-Подольском хотят разместить маячки на туробъектах. По маячкам можно проложить туристические маршруты и сразу давать информацию про архитектурные объекты и другие памятники. Также проектом заинтересовались в Баку, во Львове, Краматорске, Киеве и Лубнах, Полтаве. Все зависит от уровня активности незрячих в городах. Один маячок стоит 50 долларов. Эта сумма включает оплату двум работникам, которые будут устанавливать их и и поддерживать в рабочем состоянии. Например, чтобы разместить их на Крещатике, нужно 1000 долларов".

DrawIT. Приложение для превращения рисунков в 3D картинки

Роман Одесюк, Кристина Бойчук и Эдуард Рассолов. Фото: Виталий Андроник.

Приложение создали трое студентов Академии ШАГ Роман Одесюк, Эдуард Рассолов и Кристина Бойчук. По словам разработчиков, сервис развивает у детей мышление, воображение и моторику. К концу года разработчики обещают разместить программу в Play Market. Однако не любой рисунок можно превратить в объемное изображение. В программе есть набор картинок, которые можно нарисовать. Дизайн и 3D объекты в приложении разработала Кристина Бойчук, а парни написали программу для смартфона.

"Проект нацелен на детей от пять до 11 лет. Ребенок рисует на бумаге, например, мороженное и через приложение в смартфоне может увидеть его в 3D. К, повертеть картинку можно покрутить, повертеть со всех сторон. Это развивает моторику и мышление, внимание и воображение. У нас есть рабочая версия, но мы хотим еще доработать приложение, а потом выложить в Play Market", – рассказывает Роман.