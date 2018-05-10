Украинские компании могут взимать государственное имущество РФ, опираясь на решение суда в Гааге, - Atlantic Council

Источник: Українські новини

Экономист Андерс Аслунд из аналитического центра Atlantic Council заявил, что украинские компании могут взимать государственное имущество России, опираясь на решение суда в Гааге.

Аслунд отмечает, что решение Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний - это большая и не последняя победа для украинских бизнесов, которые понесли убытки из-за аннексии Крыма.

По словам Аслунда, на основании решения третейского суда украинские компании могут реально взяться за взыскание убытков через суды в Европе, а их целью может стать государственная собственность России в любой точке мира.

"Согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от 1958 года, сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически в любой точке мира, и страны Запада реально выполняют ее. Это затратный процесс в смысле судебных расходов, и он медленный, но работает", - заявил Аслунд.