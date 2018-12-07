Украинские консулы в РФ посетили семерых моряков

Источник: Корреспондент.net

Украинские консулы в Москве уже посетили семерых украинских моряков в следственных изоляторах Матросская тишина и Лефортово. Об этом в пятницу, 7 декабря, в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Вчера консул посетил трех раненых моряков в Матросской тишине. Сегодня посетил четырех моряков в Лефортово. Держатся ребята мужественно. Определены даты посещения моряков в Лефортово, в том числе 10 числа будут посещены шесть человек, 11-го - шесть человек и 12 - пять человек", - отметил директор Департамента консульской службы.

В то же время он уточнил, что ранения трех военных "не несут угрозы жизни".

"Вопрос об адвокатской защите решен. Государство оплатит соответствующие услуги адвокатов по защите прав военнопленных моряков. Все причастные министерства и ведомства Украины принимают исчерпывающие меры, активно работают над тем, чтобы наши военнопленные быстрее вернулись домой", - сказал он.

По словам Погорельцева, важной составляющей является консолидированная международная позиция, поддержка в вопросе необходимости освобождения Россией украинских моряков.