Украинские миллионы в Швейцарии: схема, пережившая власть Януковича

Источник: DW

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генпрокуратуре Украины документы, касающиеся дела о хищении госсредств. Как сообщило ведомство, отвечая на запрос DW, речь идет об информации о банковском счете в швейцарском Bank Vontobel, которым распоряжался бывший глава госкомпании "Укртрансаммиак" Виктор Бондик - соратник беглого экс-президента Виктора Януковича.

Швейцарские правоохранители подозревают, что деньги, выведенные Бондиком из Украины, могли быть украдены у госпредприятия. На счету, подконтрольном Виктору Бондику, по данным из судебного реестра Швейцарии, арестованы 7 миллионов евро и 21 миллион долларов. Украина сможет вернуть эти средства, если будет доказано их незаконное происхождение.

Передача документов Швейцарией в рамках международной правовой помощи стала возможна после решения Федерального суда - высшей судебной инстанции страны. Бондик и его швейцарские адвокаты годами оспаривали передачу доказательств украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение.

Аммиак - в Одессу, деньги - в Швейцарию?

Виктор Бондик - один из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича, который с 2014 года скрывается от украинских правоохранительных органов в России. В СМИ Украины ходят легенды о тесных отношениях Бондика с семьей бывшего президента. Его называют то "племянником", то "крестником" Януковича-старшего, а также другом детства сыновей беглого президента.

Среди сухих фактов можно выделить лишь то, что старший брат Виктора Бондика Валерий на протяжении многих лет был влиятельным деятелем возглавляемой тогда Януковичем Партии регионов: сперва депутатом Донецкого облсовета, а затем и Верховной рады.

Сам Валерий Бондик почти десять лет, до лета 2016 года, руководил стратегически важным государственным предприятием "Укртрансаммиак". Эта компания была создана для управления украинской частью аммиакопровода из Тольятти в Одессу. Но украинцам Бондик известен скорее не благодаря его должности, а из-за 13-метрового забора, которым он оградил от внешнего мира свое имение под Киевом. По высоте забора оно превзошло даже легендарное "Межигорье" Януковича.

Бизнес-империя Бондика и подозрение в хищении

В 2007 году, когда Янукович был премьер-министром, Бондика поставили во главе стратегически значимого госпредприятия с миллиардным оборотом. Параллельно с руководством "Укртрансаммиаком" Бондик развивал свою бизнес-империю. Он зарабатывал деньги в различных сферах - от промышленности до строительства. Активы, как показывает расследование DW, через британскую компанию Nova Astrum Limited оформлялись на подконтрольную Бондику фирму Richmond Investments Limited, место регистрации которой DW выяснить не удалось.

За годы, пока Бондик возглавлял "Укртрансамиак", портфель его инвестиций, по данным отчетности в британском реестре компаний, вырос более чем в десять раз. Однако кроме фирм, в которых прослеживается юридическая связь с Виктором Бондиком, есть еще десятки неформально связанных с ним компаний, которые использовались для схем незаконного обогащения, подозревают правоохранительные органы.

Как было выяснено, уголовное дело по факту хищения средств "Укртрансаммиака" Генпрокуратурой Украины было открыто еще в 2013 году. Сначала речь шла об одном эпизоде, но в 2014 году в деле появились новые эпизоды, которых на данный момент 12. Речь идет уже о возможном хищении на сумму в 700 миллионов гривен, что по нынешнему курсу, значительно более низкому, чем несколько лет назад, составляет около 23 миллионов евро.

В частности, в уголовных делах, содержание которых частично доступно в украинском судебном реестре, говорится о расходовании миллионов бюджетных средств на установку автоматической системы пожаротушения насосных станций амиакопровода Тольятти - Одесса, которую, по данным следствия, так и не установили. Кроме того, Бондика подозревают в хищении средств, которые должны были пойти на диагностику амиакопровода. Она, как указывает следствие, никогда не проводилась, а деньги ушли на счета подставных фирм. Судя по информации из судебного реестра, к ремонту аммиакопровода по завышенной стоимости привлекались фирмы самого Бондика.

Тем не менее уголовное дело не мешало Виктору Бондику оставаться в своем кресле даже после бегства в Россию его бывшего патрона Виктора Януковича. Бондик, как отмечают наблюдатели, был в карьерном плане удивительно живуч, сохраняя должность главы "Укртрансаммиака" и при Ющенко, и при Тимошенко, и при даже Порошенко. И это при том, что с каждой сменой власти контроль над госпредприятиями обычно переходил в другие руки.

За дело "Укртрансаммиака" берется литовский реформатор

Арестованный счет в швейцарском Bank Vontobel AG Виктор Бондик открыл, по данным правоохранительных органов Швейцарии, в декабре 2014 года. То есть уже при нынешних властях Украины. Счет был оформлен на нидерландскую компанию Бондика Spes Asset Management B.V. Тем временем о масштабных злоупотреблениях со стороны руководителя "Укртрансаммиака" в 2015 году на всю страну заявил тогдашний министр экономики Айварас Абромавичус. "Мне было очевидно, что Бондик не исполнял свои обязательства в интересах государства, и я не раз призывал его уйти в отставку", - напомнил Абромавичус.

Литовец, получив украинское гражданство, вошел в правительство страны как член команды западных реформаторов. Одной из главных задач министра была реформа крупных госпредприятий, которые имели репутацию коррупционного болота. Когда Абромавичус возглавил Минэкономики, госпредприятия за год приносили суммарный убыток на сумму около 10 миллиардов гривен.

Сменив на открытых конкурсах руководство большинства крупных госкомпаний и сделав их подотчетными переизбранным наблюдательным советам, Айварас Абромавичус за год добился того, чего в истории Украины до того не было много лет: госпредприятия стали приносить прибыль.

Абромавичус не справился с Бондиком

Литовский реформатор, однако, так и не добился ухода Бондика и уже в начале 2016 года сам ушел в отставку. Причиной такого шага Абромавичус назвал сопротивление дальнейшим реформам, которое оказывалось влиятельными фигурами из окружения президента Порошенко.

"У меня не было достаточной поддержки для увольнения Бондика", - констатировал экс-министр, отвечая на вопросы DW. Вскоре после ухода Абромавичуса, летом 2016 года, правительство таки сняло Виктора Бондика с должности. Вместо него исполняющим обзанности главы госкомпании стал его бывший заместитель Игорь Трегубенко. И это несмотря на то, что на открытом конкрурсе, прошедшем под общественным контролем, победил другой кандидат.

Буквально через год, в сентябре 2017-го, Трегубенко был взят под стражу по инициативе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) как подозреваемый в деле о хищениях в "Укртрансаммиаке". Это дело было открыто НАБУ после заявлений Айвараса Абромавичуса о злоупотреблениях в "Укртрансаммиаке".

За дело Бондика берутся швейцарцы

Тогда же, летом 2016 года, швейцарская служба финансового мониторинга передала прокуратуре в Цюрихе уведомление о подозрении в отмывании денег, вероятно, выведенных со счетов "Укртрансаммиака" Виктором Бондиком. Речь идет о суммах, поступивших в Швейцарию через Нидерланды на счета подконтрольной Бондику Spes Asset Management B.V. Месяцем позже швейцарская прокуратура распорядилась арестовать 7 миллионов евро и 21 миллион долларов.

По информации из судебного реестра Швейцарии, следствие подозревает, что речь идет именно о средствах, выведенных со счетов "Укртрансаммиака". Правоохранители в Цюрихе указывают на то, что подозреваемый перевел деньги в Швейцарию, пользуясь случаем: это произошло в тот момент, когда следствие против него в Украине было приостановлено.

Судя по всемуо, арестованные в Швейцарии миллионы - лишь часть активов, выведенных Виктором Бондиком в европейские банки. Около пяти миллионов долларов, по информации из британского реестра, Richmond Investments Limited одолжила британской Nova Astrum Limited. Еще 27 миллионов долгов перед материнскими структурами у нидерландской Spes Asset Management B.V.

Местонахождение Виктора Виктора Бондика на данный момент неизвестно. В базе розыска МВД Украины его нет. Попытка связаться с Бондиком через его швейцарского адвоката и британскую фирму, которая управляет его активами, оказалась безрезультатной.