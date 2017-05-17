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Украинские мобильные операторы начали работы по блокировке попавших под санкции сайтов РФ

Источник: 112.ua

17.05.2017

Украинские мобильные операторы начали работы по блокировке попавших под санкции сайтов Российской Федерации. Об этом сообщает компания "Vodafone Украина".

"Телеком операторы ЗАО "Киевстар", ООО "лайфселл" и "Vodafone Украина" сообщают, что с сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Украины №133/2017 от 15 мая 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно этому указу телеком операторы должны приостановить оказание услуг доступа к ряду веб-ресурсов, в частности социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", всех сервисов Yandex и mail.ru, и других. Выполняя требования отмеченного указа, телеком операторы, с сегодняшнего дня начинают технические мероприятия по ограничению услуг предоставления доступа к указанным веб-сайтов согласно технических возможностей", - сообщили в компании "Vodafone". 

На данный момент идут мероприятия по ограничению абонентского доступа к попавшим под санкции российским сайтам.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрено, в частности, запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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