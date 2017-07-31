31.07.2017
Украинские морпехи поехали на учения в Болгарию
Военнослужащие подразделения морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины отправились в Болгарию для участия в многонациональных учениях Платинум Лайон-2017.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, учения пройдут на одном из учебных полигонов.
Во время маневров украинские морские пехотинцы вместе с иностранными коллегами отработают оборонительные и наступательные действия, порядок выполнения рейдовых действий, а также технику введения боевой стрельбы из стрелкового оружия и технику осуществления патрулирования.
Учения продлятся до 11 августа.
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