Украинские ракеты прошли успешное испытание

Источник: Українські новини

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявляет об успешном испытании украинских ракет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українські Новини.

Согласно ему, по завершению очередного этапа испытаний ракетного вооружения Турчинов назвал украинские ракеты эффективным и высокоточным оружием.

По его словам, во время испытаний была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наведения и поражения целей на повышенной дальности.

Турчинов отметил, что во время испытаний ракеты попали в мишень.

"Расстояние от точки прицеливания к месту попадания составляла всего около 17 м, это притом, что зона поражения подобной ракеты - 300 м. Главное, что я могу сказать, - украинские ракеты бьют точно в цель", - сказал он.

Секретарь СНБО пояснил, что еще одной важной задачей испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей.

Точность, эффективность поражения и мощность боевой части ракет, по его словам, соответствуют всем требованиям военных и задачам, ставившимся перед украинскими разработчиками.