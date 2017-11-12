Украинские самолеты показали на авиасалоне в Дубае

Источник: Корреспондент.net

В Дубае в воскресенье, 12 ноября, начал работу международный салон Dubai Air Show, на котором представлены два транспортных самолета Антонов: самолет-демонстратор Ан-132D и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

Ан-132D принял участие в программе демонстрационных полетов. Также на выставке был показан военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

"Участие в выставке в Дубае важна для нашего предприятия. Это хорошая возможность представить современные программы, наши самолеты потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока, встретиться с партнерами", – сказал и.о. президента ГП Антонов Александр Кривоконь.

На стенде прошли переговоры по вопросам налаживания поставок комплектующих для серийного производства Ан-132, разработки его новых модификаций, послепродажного сопровождения самолетов Ан в странах Ближнего Востока и Северной Африки.