Украинские туристы потратили более $7 млрд за год

Источник: Корреспондент.net

Рост объема импорта услуг по статье Путешествия за 2018 год в сравнении с 2017 годом составил почти 10%.

Отмечается, что в 2018 году импорт услуг составил $7,121 млрд (+9,8%). При этом расходы граждан Украины в странах ЕС оставили $5,264 млрд (+12,9%).



В то же время в России и странах СНГ украинцы стали тратить меньше. Так, на территории РФ граждане Украины потратили $670 млн (-3%), а в остальных странах СНГ - $144 млн.

Расходы в других иностранных государствах выросли до $1,043 млрд.