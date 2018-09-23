Украинские военные корабли прошли Керченский мост

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым ("Крымский мост"), сообщает Украинский милитаристский портал по состоянию на 15:50.

Ранее из порта Бердянска для встречи поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Они были доставлены в Бердянск в начале сентября и уже спущены на воду.

Кроме того, около 12:00 самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива.