Украинские военные показали новый 3D радар

Источник: Корреспондент.net

Через год Вооруженные Силы Украины обновятся новыми радиолокационными станциями отечественного производства. Радиолокационная станция не имеет аналогов, а по некоторым показателям значительно обходит конкурентов из России, Франции, США и Израиля.

Модуль полностью готов к использованию за 10 минут. Для сравнения, радиолокационные системы предыдущего поколения в боевое положение становились за полчаса-час.

Мобильный 3D радиолокатор – уникальная разработка запорожских конструкторов комплекса Искра.

Дальность работы станции – 500 км, высота обнаружения цели – 40 км. Слежка за каждым объектом ведется в трех осях координат.

Для обслуживания радиолокатора нужно три оператора. Станция может работать круглосуточно благодаря собственным генераторам.