19.08.2017
Украинский альпинист погиб на вершине Монблана
Источник: КорреспонденТ.net
Украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан (на границе Франции и Италии).
Отмечается, что 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы 18 августа. В ночь на 19 августа началась буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.
"Он сбился с пути и подал сигнал. Однако организовать спасательную операцию не получилось, так как гора была в эпицентре бури", – говорится в сообщении.
Тело альпиниста обнаружили утром 19 августа на высоте примерно 4 тысяч метров. Спасатели предполагают, что альпинист мог сорваться со скалы.
Местные власти начали расследование трагедии.
Местные власти начали расследование трагедии.
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