Украинский альпинист погиб на вершине Монблана

Источник: КорреспонденТ.net

Украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан (на границе Франции и Италии).

Отмечается, что 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы 18 августа. В ночь на 19 августа началась буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.

"Он сбился с пути и подал сигнал. Однако организовать спасательную операцию не получилось, так как гора была в эпицентре бури", – говорится в сообщении.

Тело альпиниста обнаружили утром 19 августа на высоте примерно 4 тысяч метров. Спасатели предполагают, что альпинист мог сорваться со скалы.



Местные власти начали расследование трагедии.