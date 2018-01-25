25.01.2018
Украинский фильм покажут на Берлинале
Источник: Корреспондент.net
Украинский фильм "Когда падают деревья", который стал дебютным для режиссера Марыси Никитюк", покажут на кинофестивале Берлинале. Лента была отобрана в конкурсную программу Панорама Международного Берлинского Кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
"В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", - отмечается в синопсисе ленты.
Фильм снимался при участии сразу трех стран: Украины, Польши и Македоннии. Съемки были реализованы при поддержке Госкино.
Кинофестиваль Берлинале в этом году пройдет с 15 по 25 февраля. В целом ожидается показ 47 фильмов из 40 стран мира.
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