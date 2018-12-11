Украинский флот усилят новыми катерами - СМИ

Источник: Корреспондент.net

По данным издания, строительство малого бронированного артиллерийского катера Гюрза-М идет на киевском судостроительном заводе Кузница на Рыбальском, заключен контракт на строительство еще одного такого же катера, а также на создание двух десантно-штурмовых катеров Кентавр.

Отмечается, что спуск на воду новых катеров может состояться в 2019 году, "при условии устойчивого финансирования".

Издание отмечает, что в состав ВМС Украины уже введено шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых - Бердянск и Никополь были захвачены 25 ноября у берегов Крыма.