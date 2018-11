Украинский гений балета снялся в клипе Hozier

Источник: Корреспондент.net

Известный ирландский певец Hozier снял в своем новом клипе на песню Movement украинского танцовщика Сергея Полунина, получившего всемирную известность. Видео было опубликовано на YouTube-канале певца.

До этого сам Полунин вместе с режиссером Девидом Лашапеллем сняли собственную версию клипа на композицию артиста Take me to church. В видео танцовщик продемонстрировал свое великолепное мастерство танца.

А в клипе Movement уже сам Hozier сделал Полунина главным героем. Сюжет клипа демонстрирует внутреннюю борьбу человека, разрываемого противоречиями.

Помимо видеоряда ирландский музыкант также упомянул танцовщика в самой песне, посвятив ему строку You're less Polunin leapin' (переводится, как "Ты, конечно, не Полунин в прыжке").

Сергей Полунин - 28-летний танцовщик, артист балета, который после окончания ведущей школы балета в Лондоне был принят в труппу лондонского Королевского балета. Спустя два года он стал самым молодым премьером (ведущим солистом) в истории труппы.