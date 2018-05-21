Украинский лоукостер совершил свой первый полет в Египет

Источник: Українські новини

Новый украинский авиаперевозчик SkyUp, который позиционирует себя как лоукостер, начал работу.

"Сегодня должны состояться два первые рейсы SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", – отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также отметил успешную работу руководства Госавиаслужбы и пожелал авиаперевозчику успешной работы.