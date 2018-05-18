Украинский мальчик на день стал мэром города в Канаде

Источник: Українські новини

В Канаде 12-летнего украинца Назара Вижницу на один день выбрали "детским мэром" Виннипега - центра провинции Манитоба.

Вижница в течение дня проводил время рядом с действующим мэром и совершал с ним рабочие поездки.

Боуман весной предложил инициативу, в рамках которой любой ребенок в возрасте от 8 до 12 лет может на один рабочий день занять должность "детского мэра" города.

Идея направлена на повышение понимания муниципального управления среди детей и подростков.

Более 250 детей подали заявки. Самые интересные были рассмотрены внешней судейской коллегией, в которую входили лидеры сообщества.

В итоге украинский парень стал одним из двух детей, которых в тройку лидеров включили сразу несколько судей. Назар Вижница предложил повысить общественную безопасность в центре города, увеличив количество уличного освещения.

Заместителем Выжницы стала девочка Габи Вагнер, которая заняла второе место по мнению судей.

Как победитель, Назар присоединился к мэру Боумана на один полный день, который охватывал, кроме других встреч и обязанностей, посещение заседания Комитета по политическим вопросам, на котором в Выжнице была возможность представить членам комитета идеи усовершенствования города.