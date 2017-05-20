Украинский программист создал приложение в Facebook, альтернативное для музыки в "ВКонтакте"

Источник: 112.ua

Украинский программист Дмитрий Андреев создал приложение, которое позволяет прослушивать музыку в Facebook. Об этом он информировал на своей странице в соцсети.

"Можно долго ныть по поводу "супер-удобного" плеера ВКонтакте, а можно за пару часов интегрировать куда более классный и легальный плеер в Facebook", - написал он.

Как отмечается плагин Facebook Spotifier позволяет слушать музыку с личного аккаунта Spotify прямо в Facebook. Соответственно, для этого сначала нужно создать страницу в Spotify. Для тех, кто ностальгирует по заблокированным ВКонтакте, есть опция, которая позволяет сделать интерфейс Facebook более похожим на интерфейс ВК.

Приложение пока работает только в браузере Google Chrome, но разработчик обещает, что в ближайшее время оно будет доступно для Firefox и Opera.