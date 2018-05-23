Украинский студент получил стипендию от Apple, но ему отказали в американской визе

Источник: Українські новини

Украинский студент Олег Дрейман, который выиграл участие в стипендиальной программе Apple, не поедет на WWDC 2018. Причина — отказ в американской визе.

"Выиграть стипендию WWDC было мечтой. Это мое величайшее профессиональное достижение на текущий момент и огромная возможность. Но я не смогу ее реализовать, потому что Соединенные Штаты не хотят видеть меня у себя в течение 10 дней. Ну что ж, я с этим смирюсь", — написал Олег в Twitter.

Олег подавался на визу дважды и оба раза получил отказ. По его словам, причиной стало то, что у него нет официального трудоустройства. "Очень тяжело получить визу здесь (в Украине), если у тебя нет работы", — пояснили ему в посольстве США.

Каждая попытка стоила Дрейману около $160 и примерно десяти дней ожидания. Первое визовое собеседование в посольстве было 7 мая, второе и пока последнее — 16 мая. Впрочем, Олег не опускает рук и планирует подать заявку в третий раз.

Дрейман обратился за помощью к Apple после первого же отказа, однако в компании его проблему решить не смогли. Вместо этого Apple ограничилась стандартными отписками — сперва "мы изучаем вашу проблему", а в итоге "нам очень жаль".

"Конечно, я не виню Apple в том, что мне отказали в визе. Но я виню Apple за то, что меня держали в неведении. Они просто так или иначе меня игнорировали и это очень обескураживает", — подчеркнул студент.

Олегу Дрейману 20 лет, он живет и учится в Харькове, на кафедре Программной инженерии в Харьковском Национальном Университете Радиоэлектроники (ХНУРЭ). Занимается разработкой на iOS и Swift. На сегодня активно ведет несколько проектов: бесплатное приложение для женского Евро-2017 и блог про Swift/iOS разработку (суммарно собрал более 40 000 просмотров).

В этом году за свой проект Paperville Олег получил стипендию от Apple, в рамках которой компания предоставляет талантливым студентам в области точных наук (STEM) билет на свою конференцию для разработчиков WWDC, жилье на время поездки, а также бесплатное членство в Программе разработчиков Apple на год. Всего Apple выдает не более 350 таких стипендий в год. Олег стал единственным стипендиатом из Украины в этом году.

Дрейман учится на четвертом курсе, и этот год мог стать для него последней возможностью участвовать в стипендиальной программе Apple. "На момент победы в конкурсе я полагал, что это мой последний год, но сейчас я планирую продолжать обучение и поступать в магистратуру. Тем не менее, сам факт победы в этом конкурсе — это невероятный успех для меня и безусловно главное достижение в моей жизни на данный момент. Я не считаю себя сверх-гением и не могу с уверенностью сказать, что смогу это достижение повторить, — признался он в комментарии AIN.UA.

Я шел к этому не один год и выложился ради этого конкурса полностью — конечно, потеря такой возможности будет сильным ударом, особенно когда самая трудная часть, казалось бы, уже была позади".

WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня в выставочном центре McEnery в Сан-Хосе, Калифорния. На мероприятии будут впервые показаны новые операционные системы Apple: iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 и tvOS 5, а также ожидается ряд аппаратных новинок.