Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus

Источник: КорреспонденТ.net

Государственное предприятие Завод №410 в ближайшие два года будет ремонтировать и обслуживать агрегаты самолетов Boeing и Airbus. Об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В настоящее время завод ведет переговоры с Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании.

А в рамках сотрудничества с Boeing планируется, кроме техобслуживания, провести покраску самолетов семейства Boeing-737. В планах начать с 5 лайнеров в год.

Также скоро будет подписано соглашение с Robinson Helicopter Company. Так предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов этого класса.