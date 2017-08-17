17.08.2017
Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus
Источник: КорреспонденТ.net
Государственное предприятие Завод №410 в ближайшие два года будет ремонтировать и обслуживать агрегаты самолетов Boeing и Airbus. Об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В настоящее время завод ведет переговоры с Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании.
А в рамках сотрудничества с Boeing планируется, кроме техобслуживания, провести покраску самолетов семейства Boeing-737. В планах начать с 5 лайнеров в год.
Также скоро будет подписано соглашение с Robinson Helicopter Company. Так предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов этого класса.
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